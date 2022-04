Un pomeriggio da dimenticare per il Napoli di Luciano Spalletti. Al termine dell’incredibile match del Castellani, i tifosi presenti ad Empoli hanno duramente contestato i partenopei, crollati nel giro di otto minuti: in pochi sono andati sotto il settore ospiti, tra i più nervosi Osimhen. L’attaccante nigeriano, come riportato da DAZN, è stato poi consolato da Juan Jesus.

TuttoMercatoWeb.com