LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Kvara-spettacolo, Kim e Rrahmani invalicabili

Gollini 6.5 – Entra in gara nella seconda parte della ripresa, con tre interventi molto sicuri.

Di Lorenzo 6 – Non spinge particolarmente, ma difende bene ed imposta con lucidità.

Rrahmani 7.5 – Difensivamente non concede nulla e si concede pure il lusso di chiudere il match con il gol di testa del 2-0.

Kim 7 – Muro invalicabile, con corsa e forza riesce a spegnere sul nascere ogni iniziativa avversaria.

(Juan Jesus s.v.)

Olivera 6 – Corre molto, seppur senza rubare l’occhio per qualità o iniziative particolari. Non soffre praticamente mai in fase difensiva.

Anguissa 6.5 – Buona prestazione, soprattutto in fase di rottura e riproposizione offensiva dell’azione.

Lobotka 7 – Non sbaglia una scelta, arriva sempre primo su ogni pallone con senso della posizione, oltre che qualità in impostazione.

Zielinski 5.5 – Poco incisivo e presente nelle azioni offensive della squadra.

(Ndombele 6 – Offre maggior fisicità e dinamismo alla mediana.)

Politano 6.5 – Partita di grande generosità, con buoni spunti offensivi e tanto aiuto in fase di non possesso.

(Elmas 6 – Cerca qualche giocata di qualità, senza esiti particolarmente felici.)

Osimhen 6.5 – Offre l’assist prezioso per il gol di Kvara e intimidisce i difensori avversari con la sua voglia ed intensità.

(Simeone s.v.)

Kvarastkhelia 8 – Si prende spesso la responsabilità di puntare l’avversario, riuscendo a trovare una perla di rara bellezza che sblocca il risultato e mette ancor più in discesa il cammino del Napoli verso il titolo.

(Zerbin s.v.)