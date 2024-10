EDITORIALE – Antonio Conte fa volare il Napoli che battendo il Como, consolida la prima posizione in classifica

Editoriale post gara col Como. Avanti Napoli, ieri sera lo stadio Maradona gremito fino all’orlo ha festeggiato gli azzurri, vittoriosi sul coriaceo Como per 3 a 1. Un successo targato Antonio Conte che permette di rimanere, in beata solitudine, al primo posto in classifica, a prescindere dai risultati di oggi e domani. Il Napoli vola a 16 punti, allungando, momentaneamente, sulla Juve seconda. Il tecnico leccese, premiato prima del match, quale miglior allenatore del mese di settembre, ha rigenerato i giocatori spenti dell’anno scorso ed ha inserito calciatori di alto livello che stanno facendo la differenza, come si evince dal fatto che, a regalare i preziosi tre punti, sono stati McTominay, gol lampo dopo 25 secondi, Lukaku, autore della seconda rete e di due assist al bacio e David Neres che ha chiuso la partita col terzo gol, sfiorando persino il 4 a 1. Tutti nuovi acquisti fortemente voluti dal mister che è un vincente per natura che bada soprattutto al risultato, che nel calcio è la cosa più importante. Il suo non sarà un gioco brillante e spumeggiante come quello di Sarri e Spalletti, tuttavia è concreto e cinico, al fine di portare a casa l’intera posta in palio. Ieri, i partenopei hano avuto la meglio sui lariani soffrendo molto nel primo tempo, però nella ripresa sono tornati in campo con la voglia e l’aggressività giusta per rimediare al pareggio degli avversari, giunto negli ultimi minuti della prima frazione di gioco. Complimenti al Como che, nonostante abbia una formazione di giovanissimi, alla loro prima esperienza in A, ha dimostrato di poter competere in questa categoria, mettendo in difficoltà i padroni di casa . Bravo anche Fabregas che ha affermato di aver imparato tantissimo dall’amico Antonio. I tifosi napoletani gongolano, i loro beniamini sono ritornati al livello dell’anno dello scudetto per far sognare la piazza, nuovamente. La compagine napoletana ha già assimilato i dettami del suo condottiero, mettendo in mostra una determinazione ossessiva e passionale. Questa squadra bada esclusivamente all‘essenziale. Conte non lascia niente al superfluo e fa bene. Insomma, è un altro Napoli che ricorda un tantino quello del primo scudetto di Ottavio Bianchi. Bando al possesso palla che, spesso è infruttuoso, come dimostrato dalle statistiche di ieri: il Como ha avuto il 59% del possesso palla ma ha perso, a conferma di quanto detto in precdenza. Peccato che ora ci si debba fermare ancora, per le gare della Nations League, il fine settimana senza vedere il Napoli è una noia mortale. Dopo la sosta gli azzurri saranno ospiti dell‘Empoli, altra rivelazione della stagione, dopodiché altre cinque partite, le quali costituiscono un importantissimo banco di prova per le ambizioni del club di De Laurentiis. Ovviamente oggi è prestissimo per parlare di tricolore ma, con il salentino in panchina tutto può accadere.