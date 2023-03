LA PARTITA – Napoli-Atalanta 2-0, gli azzurri vincono con Kvaratskhelia e Rrahmani

Il Napoli batte al Maradona l’Atalanta 2-0 con le reti nel secondo tempo di Kvaratskhelia e Rrahmani.

PRIMO TEMPO

Al 5’ ci prova il Napoli con Politano che entra in area eed effettua la conclusione con il sinistro, il portiere ci arriva e spedisce in angolo. Nella prima mezz’ora di gioco azzurri molto propositivi in fase offensiva, ma non riescono a trovare il gol. Al 41’ ci prova di nuovo Politano, questa volta al centro dell’area, ma intercetta di nuovo Musso. Al 45’ l’arbitro assegna 3 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 47’ gran conclusione di Osimhen in semirovesciata, ma Musso ci arriva. Al 60’ passa in vantaggio il Napoli con Kvaratskhelia, che viene servito da Osimhen, entra in area, salta due avversari e spedisce il pallone in rete. Al 76’ arriva il raddoppio del Napoli, questa volta con Rrahmani che di testa va a segno. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ termina la gara.

IL TABELLINO

RETI: 60′ Kvaratskhelia, 77′ Rrahmani

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Minjae (76′ Juan Jesus sv), Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski (65′ Ndombele), Kvaratskhelia (84′ Zerbin), Osimhen (84′ Simeone), Politano (65′ Elmas). In panchina: Marfella, Bereszynski, Ostigard, Demme, Zedadka, Gaetano. All. Spalletti

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi (88′ Lookman), Djimsiti (43′ Demiral), Scalvini; Maehle (68′ Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (68′ Boga); Hojlund (46′ Muriel), Zapata. In panchina: Rossi, Sportiello, Okoli, Palomino, Soppy. All. Gasperini

Arbitro : Colombo (VAR: Valeri)

Ammoniti: Ruggeri (A), Osimhen (N), Scalvini (A)