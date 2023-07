Ovazione e cori dei tifosi azzurri per Victor Osimhen al suo ingresso al campo di Carciato

Finalmente è giunto nel ritiro del Napoli il centravanti azzurro Victor Osimhen. Al suo ingresso in campo sul terreno di Carciato c‘è stata un’ovazione incredibile e sono stati intonati cori inneggianti al suo nome da parte dei 2000 tifosi napoletani assiepati sulle tribune dell’impianto sportivo di Dimaro. Naturalmente tutti lo hanno invitato a restare in maglia azzurra, cosa che potrebbe avverarsi, vito che l’attaccante nigeriano è arrivato in Trentino in compagnia del suo agente Roberto Calenda che incontrerà il presidente De Laurentiis per trovare un accordo sul prolungamento del contratto e sul sostanziale aumento dell’Ingaggio che attualmente è di 4,5 milioni. Il bomber è ambitissimo sul mercato estivo, in particolare dal club parigino, il quale lo vorrebbe portare in Francia, in caso di addio di Mbappé. Ma la cifra richiesta dalla società partenopea è molto alta. Finora nessuna proposta indecente è stata fatta al Napoli per il suo cartellino, per cui ci sono buone possibilità che il buon Victor possa difendere il tricolore conquistato, assieme ai suoi compagni; del resto l’ex Lille è sotto contratto fino al 2025. Osimhen potrebbe accettare l’offerta del patron di 7 mln l’anno più bonus, allungando il contratto al 2027, così come potrebbe anche decidere di rimanere senza rinnovare ed eventualmente attendere la scadenza per andarsene a parametro zero, il che sarebbe disastroso per la SSCN.