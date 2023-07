Dimaro – Domani, alle18, prima amichevole della nuova stagione contro l’Anaune, Garcia darà spazio alle seconde linee

Sta per arrivare la prima amichevole del Napoli in questa stagione 2023/24. Infatti, domani pomeriggio, alle 18, sul terreno del campo di Carciato, a Dimaro Folgarida, gli azzurri di Rudi Garcia, tornato in Italia dopo il biennio trascorso sulla panchina della Roma, dove fece molto bene conquistando due secondi posti, affronteranno la squadra locale dell’Anaune, militante in eccellenza, già incontrata in passato. L’ultima gara, disputata un anno fa terminò col punteggio di 10 a 0 per il Napoli. Questa volta, però non ci saranno i cosiddetti titolarissimi, in quanto arrivati in Trentino solo ieri. Gracia quindi, opterà peri giovani e per le seconde linee, anche in virtù del fatto di voler individuare qualche giovane interessante che possa fare al caso della prima squadra, mentre tutti gli altri andranno in prestito in B e in C. Alla luce di queste indicazioni la probabile formazione che scenderà in campo, per questa prima uscita, sarà la seguente:

Napoli (4-3-3): Gollini; Zanoli, D’Avino, Juan Jesus, Olivera; Gaetano, Demme, Iaccarino; Politano, Ambrosino, Zerbin.

L’amichevole Napoli – Anaune non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva. La gara, come accaduto nel 2022, potrebbe essere trasmessa in streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Calcio Napoli.