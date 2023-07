Offerta per Lozano dal Los Angeles di Chiellini: il Chucky riflette, cifre e dettagli

Sorrisi, autografi e due parole con i tifosi ieri mattina per Hirving Lozano. Alla domanda “Chucky resti?” ha risposto più volte con un secco “sì”, così come a quella opposta “Vai via dal Napoli?”, con il sorriso, ha detto di no. Si sa, però, che il calcio è anche bugia, si possono dire tante cose per evitare di esporsi troppo e le cose cambiano tanto in fretta. L’unica certezza oggi è che il contratto di Lozano scadrà il prossimo 30 giugno 2024. Il messicano è legato al Napoli per poco più di undici mesi ancora.null

DECISIONE DI ADL – Ora De Laurentiis vuole delle risposte sul futuro: non ha intenzione di tenere sul groppone un ingaggio da oltre 4 milioni come quello dell’ex PSV e se non dovessero esserci i presupposti per un rinnovo vorrebbe che Lozano trovasse quanto prima una nuova sistemazione. Non dovessero esserci né rinnovo né cessione immediata, il patron azzurro non si creerebbe eccessivi problemi nel considerare l’ipotesi di lasciare in tribuna un calciatore in scadenza (come accadde per Milik oramai tre anni fa).

LA MLS CHIAMA – Fino ad oggi sono arrivate delle proposte dall’Arabia Saudita (ghiotte economicamente) e dal Messico, ma Lozano e il suo entourage hanno deciso di non accettare le destinazioni. Ora si presenta una nuova opportunità, che potrebbe fare al caso suo e del Napoli, la MLS. Chiama il Los Angeles FC, squadra in cui gioca già Chiellini e proprio un suo connazionale, Carlos Vela (il cui contratto scadrà a dicembre). Un’offerta faraonica per Lozano, che presto potrebbe aprire al trasferimento, dato che il capitolo in maglia azzurra sembra ormai ai titoli di coda e dall’America sembrano pronti a pagarlo ben 15-20 milioni di dollari l’anno. Allo stesso tempo, il Napoli chiede quantomeno 20 milioni per la cessione perché chiaramente vuole monetizzare da questo trasferimento. Riflessioni in corso in casa Napoli, da Los Angeles e da casa Lozano.