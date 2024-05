CONFERENCE LEAGUE – La Fiorentina pareggia, 1-1, in Belgio e accede alla finale della manifestazione per il secondo anno di fila

La aquadra di Vincenzo Italiano, per il secondo anno di fila, ha conquistato l’accesso alla finalissima di Conference League, in virtù del pari per 1 a 1 in Belgio contro il Club Brugge. Avendo vinto, all’andata, al Franchi di Firenze, la Fiorentina si è aggiudicato il passaggio del turno, nell‘ultimo atto della terza competizione continentale, dove incontrerà una tra Aston Villa e Olimpiakos. In caso di vittoria della Coppa, i viola andrebbero direttamente in Europa League, liberando un posto in Conference. Pertanto, al Napoli potrebbe bastare anche la nona posizione in classifica per andare in Europa per il quindicesimo anno di fila.