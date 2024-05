Lorenzo Amoruso, Salvatore Campilongo, Francesco De Core e Monica Scozzafava a Radio Punto Nuovo

Fiorentina, l’ex Amoruso: “Il Napoli non sembra voler andare in Conference. Conte? Al Tottenham si è un po’ inceppato…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina: “Difficile dare un giudizio a Calzona. Il problema del Napoli è a monte, che coinvolge la preparazione atletica e che ha scaricato completamente la squadra. Non so come Garcia abbia lavorato, ma questo Napoli non corre più come quello degli anni scorsi. Questa squadra corre poco e corre male… Fiorentina distratta? La squadra vuole arrivare al meglio in tempo per la finale di Conference. Quindi ci sta che Italiano faccia qualche scelta in più di formazione. La Fiorentina si sta allenando attraverso il campionato, va detto. Il Napoli, invece, lo vedo davvero svagato e spento. E non so quanto questa squadra ci tenga ad andare in Conference League. Il campionato sarà l’obiettivo principale del Napoli, senza troppe distrazioni da coppe meno importanti. Non dico che la società non voglia andare in Conference, ma i giocatori sembrano già pensare all’estate. Conte-Napoli? Antonio ha fatto bene ovunque, ma al Tottenham si è un po’ inceppato. Al Napoli si troverebbe alla grande, però sta a De Laurentiis trovare l’accordo giusto e instaurare un buon rapporto. L’importante sarà mettere le cose in chiaro dal primo minuto. Il matrimonio va fatto per rendere tutti felici e contenti, non solo pubblicamente”.

Campilongo: “Conosco Conte, non credo abbia chiesto tutte queste garanzie economiche. Ecco cosa non lo convincerebbe al Napoli. Non avrei mai esonerato Mazzarri. Calzona non può fare il primo, doveva entrare a gamba tesa nello spogliatoio!”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Salvatore Campilongo, allenatore: “L’unico ostacolo per Conte al Napoli potrebbe essere il suo sentirsi al centro del progetto. De Laurentiis dovrebbe mettersi da parte e non mettere bocca sulle situazioni che possono entrare in contrasto con il tecnico. Conosco Antonio, non credo abbia chiesto tutte queste garanzie economiche, visto che è un grande professionista e non ne ha bisogno. Poi la piazza di Napoli lo esalterebbe. Semplicemente non sarà convinto dal rischio di interfacciassi con una personalità a volte invadente come quella di De Laurentiis. Il Napoli quest’anno è stato incapace di difendere con dignità lo Scudetto. Sono deluso da tutti, anche da Calzona. Certe decisioni andavano prese, altrimenti cos’è venuto a fare a Napoli. Sarei rimasto con Mazzarri e non l’avrei cambiato per nulla al mondo. Se non entri a gamba tesa nello spogliatoio, non puoi fare il primo allenatore. Calzona è stato troppo morbido nei confronti del gruppo. Il Napoli non ha mai mostrato amor proprio nel difendere lo Scudetto… Mazzarri aspettava Osimhen ed è stato cacciato poco prima che rientrasse lui. E da lì è cambiato il Napoli, con o senza Calzona in panchina. Pioli? Ha grande personalità, essere educati e signorili non significa essere morbidi. Nello spogliatoio si sente la sua presenza, Stefano ha fatto benissimo ovunque e anche al Napoli farebbe grandi cose. In assoluto preferisco Conte per il Napoli, ma già tra Pioli e Gasperini preferisco Stefano”.

Il Mattino, il dir. De Core: “Trattativa complessa per Conte, sarebbe la garanzia per la rinascita del Napoli. Pioli più aziendalista, mentre con Conte arriverebbero dei campioni”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Francesco De Core, direttore de Il Mattino: “Tutti speriamo che vada in porto la trattativa Conte-Napoli. La trattativa è complessa, ma è il nome più importante che può arrivare al Maradona. È un allenatore top e vuole le sue garanzie sul progetto, dal mercato sino alla struttura interna del club. Il Napoli sarà senza Europa il prossimo anno, quindi ci sono tante incognite da dover risolvere al di là del contratto dello stesso Conte. De Laurentiis lo vuole e lo insegue, un allenatore come lui sarebbe la garanzia per la rinascita del Napoli. Se non dovesse arrivare Conte, sono certo che ADL punterà su un allenatore di livello alto e non su una scommessa. Il passato di Conte parla chiaro: è un vincente, che vuole calciatori vincenti. Il Napoli ha il suo tesoretto e avrà i soldi della cessione Osimhen, quindi qualcosa potrà garantirlo. Conte non è un allenatore che si siede con pochi soldi in un ristorante stellato… Non è uno che vorrà partire dai giocatori giovani e dalle scommesse. Il Napoli dovrà avere una rosa adatta a queste richieste, cosa che l’attuale organico non era. E lo abbiamo visto con 3 allenatori diversi. Pioli più adatto alla storia progettuale del Napoli? È vero, ma il Napoli è sempre stato abituato a degli shock in panchina. Sarri, Ancelotti, Spalletti… Conte sarebbe perfetto per il Napoli e una garanzia assoluta per la prossima campagna acquisti ed il prossimo campionato. Pioli è uno molto bravo, ha fatto cose straordinarie al Milan. Sarebbe più aziendalista rispetto a Conte”.

CorSera, Scozzafava: “Conte-Napoli, le parti trattano. Momento cruciale della trattativa! A Conte piace il progetto, ma questi due fattori rischiano di far saltare tutto”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Monica Scozzafava, Corriere della Sera: “Conte ed il Napoli si piacciono da mesi, ma una trattativa è fatta di tante fasi e di tante logiche. In questo momento, le parti stanno trattando ed è una fase calda e cruciale dell’operazione. Cosa manca per la firma? La sfida ed il progetto piacciono molto a Conte, ma le pretese economiche del tecnico sono differenti dall’offerta contrattuale del Napoli. Gli accordi di ADL sono sempre molto articolate, ci sono delle clausole e delle penali che rischiano di far saltare l’accordo. La convinzione tecnica non manca, però: anche perché non è che Conte abbia molte alternative oltre il Napoli. Non mi aspetto nomi nuovi nel casting di De Laurentiis. Se non dovesse arrivare l’accordo con Conte, le alternative sono Gasperini e Pioli. Stringendo, sono questi i tre nomi. Entrambi hanno ancora un contratto con le rispettive squadre. Pioli dovrà arrivare ad una buonuscita, mentre Gasperini potrebbe anche decidere di restare a Bergamo. Doppio addio Osimhen-Kvara? Non me lo aspetto, non è nelle corde del Napoli privarsi di due campioni nella stessa sessione. Le vie del mercato poi sono infinite, ma De Laurentiis farà di tutto per trattenerlo”.