SSCN – Coniate dalla Zecca dello Stato due medaglie celebrative del terzo scudetto, in vendita dal 5 giugno

Ieri, il Napoli, neo Campione d’Italia, ha presentato nella Zecca dello Stato, due medaglie che celebrano il terzo tricolore della storia del club partenopeo. Si tratta di una medaglia in edizione limitata, solo 1926 pezzi, non a caso l’anno di fondazione della società azzurra, in oro e un’altra in argento, senza alcun limite di disponibilità. Artefice della loro realizzazione un maestro incisore della Zecca stessa, ovvero Valerio De Seta. Tutte e due gli esemplari mostrano sul dritto il logo del club di De Laurentiis, nonché la data della stagione vincente, “2022-2023”. Il rovescio, invece, presenta la scritta “Ssc Napoli campione d’Italia” con lo scudetto tricolore. Fino a lunedì prossimo, i tifosi possono prenotare le medaglie collegandosi al portale e-commerce dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La medaglia in argento potrà essere acquistata anche sul sito di Filatelia di Poste Italiane. La vendita partirà il 5 di giugno. Si prevede una corsa, da parte dei collezionisti, all’acquisto di quella d’oro a tiratura molto limitata. Il prezzo di tali medaglie va dai 150 euro per l’argento fino ai 1926 di quella d’oro. Alla presentazione hanno partecipato il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo e il presidente De Laurentiis.