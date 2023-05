Mondiali Under 20 2023: calendario, tabellone, programma, orari, tv e streaming

Siamo ormai ai nastri di partenza dell’attesissimo Mondiale Under 20 che si disputerà in Argentina dal 20 maggio all’11 giugno prossimi. La manifestazione internazionale, che doveva essere giocata in Indonesia (alla quale è stata tolta per la decisione di non voler ospitare la nazionale di Israele) metterà in scena i migliori giovani a livello mondiale, con l’Italia protagonista.

Gli azzurrini del CT Carmine Nunziata saranno di scena nel Girone D. Si tratta di un raggruppamento davvero “di ferro”, dato che comprenderà anche Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana. Tutte le partite si giocheranno nella città di Mendoza.

Le squadre partecipanti saranno 24 (Argentina, Brasile, Colombia, Corea del Sud, Ecuador, Inghilterra, Fiji, Francia, Gambia, Giappone, Guatemala, Honduras, Iraq, Israele, Italia, Nigeria, Nuova Zelanda, Repubblica Dominicana, Senegal, Slovacchia, Tunisia, Uruguay, Usa, Uzbekistan) e saranno suddivise in 6 gironi da 4 squadre.

Come saranno suddivise le squadre? Girone A. Argentina, Uzbekistan, Guatemala, Nuova Zelanda – Santiago del Estero; Girone B. Usa, Ecuador, Fiji, Slovacchia – San Juan; Girone C. Senegal, Giappone, Israele, Colombia – La Plata; Girone D. Italia, Brasile, Nigeria, Repubblica Dominicana – Mendoza; Girone E. Uruguay, Iraq, Inghilterra, Tunisia – La Plata; Girone F. Francia, Corea del Sud, Honduras – Mendoza.

Il Mondiale Under 20, per quanto riguarda le partire dell’Italia, sarà visibile sulla Rai. Il match d’esordio contro il Brasile sarà su Rai2, mentre gli altri due incontri saranno su Raisport. In streaming si potranno seguire su RaiPlay e RaiSport.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta degli azzurrini.

Oasport.it