MONDAY NIGHT 30esimo turno di A – Pari in Lazio – Torino e Verona – Parma, nuova frenata casalinga dei biancocelesti raggiunti dalla Roma

Nel Monday Night della trentesima giornata di serie A, si sono registrati due risultati di parità, infatti, hanno impattato per 0 a 0, il Verona con il Parma e la Lazio per 1 a 1 col Torino, all’Olimpico di Roma. Per i biancocelesti di Baroni una nuova frenata casalinga che costa l’aggancio, in clasifica da parte della compagine giallorossadi Ranieri. Nell’altra gara, salomonico pari tra il Verona e il Parma in chiave salvezza. Gli scaligeri si portano a + 7 dalla terzultima, mentre i ducali salgoino a 26 punti, posizionandosi al sedicesimo posto ma con soli tre punti di vantaggio sull‘Empoli.