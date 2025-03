Prossimo turno di A – Antonio Conte non sarà in panchina, al Dall’Ara di Bologna, in quanto squalificato dal giudice sportivo

Il grande entusiasmo dei tifosi della squadra azzurra che, ieri, ha finalmente, ritrovato il successo casalingo sul Milan dopo sette anni, è stato, in parte, ridimensionato dall’ammonizione subita dal tecnico partenopeo, che era in diffida e quindi non sarà in panchina nel prossimo turno, al Dall’Ara di Bologna, match valido per la 31esima giornata. Infatti, oggi, arriverà la sentenza ufficiale della squalifica da parte del giudice sportivo. Per il Napoli sarà un’assenza pesante, poichè Antonio Conte rappresenta, realmente, un 12esimo giocatore in campo che guida i movimenti dei suoi giocatori. Al suo posto siederà in panchina il secondo allenatore Stellini, il quale, naturalmente, avrà contatti con il titolare che sarà in tribuna e gli darà le direttive, via cellulare. Per dovere di informazione Cristian Stellini è nello staff dell’ex Juve e Inter dal 2010, quando Conte allenava il Siena. E’ stato il suo collaboratore, poi nella Juventus, anche se per solo anno. Dopo le esperienze da primo allenatore, in squadre di secondo piano, ha seguito nuovamente Conte nel suo biennio nerazzurro, divenendo il suo vice.