NAPOLI vs MILAN – Gli azzurri dedicano la vittoria al giovanissimo calciatore Diego De Vivo, scomparso qualche giorno fa

Il Napoli batte il Milan e la squadra dedica il successo al giovanissimo calciatore napoletano Diego De Vivo, scomparso, immaturamente, qualche giorno fa, suscitando la commozione di tutti., i compagni di squadra, e l’intero mondo del calcio giovanile. Un lutto che, ovviamente, ha sconvolto, la famiglia gettandolola in un profondo dolore. All’improvviso, un malore aveva colpito l quattordicenne, poco prima di una partita, stroncando una carriera che si prospettava assai rosea. Una vita spezzata che ha fatto piangere anche la tifoseria azzurra che ha voluto omaggiare la sua memoria con tanti striscioni sulle balaustre dell’impianto di Fuorigrotta. Il piccolo Diego, cresciuto con il pallone tra i piedi, aveva iniziato a giocare fin da bambino, evidenziando grandi doti tecniche e umane non indifferenti. La salma del ragazzo è stata sottoposta ad autopsia per chiarire le cause della morte, come è previsto in questi casi. I risultati sono attesi nei prossimi giorni. L’adolescente , infatti, era in piena attività sportiva e non risultavano impedimenti cardiaci. Difatti i medici non avevano mai riscontrato patologie pregresse che potevano mettere in allarme la sua vita. Un fulmine a ciel sereno, che nessuno poteva aspettarsi. Tutto lo stadio, al minuto di raccoglimento, è sprofondato nel silenzio più assoluto, mentre alcuni esponenti della squadra andavano a despositare un fascio di fiori sotto la Curva dove, di solito, Diego assisteva alle partite del Napoli. Dopo il match, Giovanni Simeone ha dichiarato quanto segue:

“Una grande vittoria con la nostra gente e una dedica speciale: Diego, ci hai spezzato il cuore. Lotteremo anche per te!”.

Pace all’anima tua, caro Diego, che adesso, guarderai la tua squadra del cuore dal Paradiso!