Coppa Italia – Stasera in campo Empoli e Bologna per la prima semifinale di andata della competizione tricolore

Questa sera, al Castellani di Empoli si gioca la semifinale di asndata di Coppa Italia tra i toscani ed il Bologna.. Una sfida assolutamente indedita per quanto concerne l’accesso alla finale della manifestazione Nazionale. I felsinei mancano a questo appuntamento da ben 51 anni. La squadra di Vincenzo Italiano, in un momento magico, parte favorita ma nel calcio nulla è scontato. Domani l’altra semifinale tra Inter e Milan, al Meazza. I rossoneri reduci dalla sconfitta di Napoli puntano a vincere il trofeo per salvare lastagione ed assicurarsi un posto in Europa League. Le gare di ritorno si diusputeranno il 23 e 24 aprile prossimi.