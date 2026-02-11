NEWS

Vergara – L’astro nascente del calcio italiano rappresenta il presente ed il futuro della compagine partenopea, in estate ci sarà un lauto aumento dell’ingaggio

Armando Fico 11 Febbraio 2026 0 1 min read

Il giovane centrocampista offensivo del Napoli, nuova stella del calcio italiano, nativo di Frattaminore, rappresenta il presente ed il fuuro della compagine partenopea. ’Antonio Vergara nel giro di qualche mese, si è trasformato da possibile promessa della Primavera, a titolare inamovibile della prima squadra . D’altronde, Conte credeva in lui, fin da inizio stagione, a Dimaro, quando volle trattenere il calciatore senza dare l’ok per un suo eventuale nuovo prestito altrove. Il talentuoso centrocampista azzurro ha già rinnovato il contratto con il club di De Laurentiis, lo scorso mese di settembre, però, a fine stagione, è già pronto un altro rinnovo con lauto aumento dell’ingaggio attuale. Con il giocatore non ci sono assolutamente problemi di alcuna sorta, parliamo soltanto delle giuste tempistiche, ora, ovviamente bisogna pensare a centrare l’obiettivo della qualificazione tra le prime quattro posizioni delle classifica per rientrare, il prossimo anno, in Champiions League. Vergara, essendo della provincia napoletana, è innamorato di Napoli e del Napoli per cui  non ci saranno, sicuramente ostacoli, per trattenerlo sotto il Vesuvio.  Il buon Antonio benchè si trovi al centro delll’attenzione di tutti gli addetti ai lavori, che già vorrebbero lucrare sulla sua classe, portandolo in grosse società europeee, ha in mente un consolodidarsi dell’avventura col Napoli.

Tags :

Armando Fico

View More Posts

Salvatore Esposito: “Gattuso lo vedrei bene nel cast di Gomorra. Un giocatore che acquisterei? Mi piace molto Timo Werner”

Salvatore Esposito parla a Marte Sport Live: “Ero negli Stati Uniti prima del lockdown per completare la quarta stagione di Fargo. Dovrò tornare per ultimarle, […]

1 Giugno 2020 0 1 min read

SSCN – Mertens – La telenovela infinita continua, diverse telefonate, ultimamente, tra il belga ed il presidente

Dagli ultimi avvenimenti sembra che fra il Napoli e l’attaccante belga, adottato dalla città partenopea, la telenovela infinita non abbia calato ancora il sipario. Il […]

11 Luglio 2022 0 34 sec read

SSC Napoli: “Ancelotti incontra il Milan da avversario in Serie A dopo 17 anni”

Carlo Ancelotti incontra il Milan da avversario sabato al San Paolo. Un intenso amarcord per il tecnico azzurro che in rossonero ha trascorso gran parte […]

23 Agosto 2018 0 27 sec read

Milik accelera il rientro: «Un altro giorno di lavoro in palestra»

«Altro giorno di lavoro» scrive Arkadiusz Milik direttamente dal suo account Instagram. Il centravanti polacco, dopo l’operazione al ginocchio destro dello scorso mese, sta lavorando […]

31 Ottobre 2017 0 41 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui