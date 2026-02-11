Vergara – L’astro nascente del calcio italiano rappresenta il presente ed il futuro della compagine partenopea, in estate ci sarà un lauto aumento dell’ingaggio

Il giovane centrocampista offensivo del Napoli, nuova stella del calcio italiano, nativo di Frattaminore, rappresenta il presente ed il fuuro della compagine partenopea. ’Antonio Vergara nel giro di qualche mese, si è trasformato da possibile promessa della Primavera, a titolare inamovibile della prima squadra . D’altronde, Conte credeva in lui, fin da inizio stagione, a Dimaro, quando volle trattenere il calciatore senza dare l’ok per un suo eventuale nuovo prestito altrove. Il talentuoso centrocampista azzurro ha già rinnovato il contratto con il club di De Laurentiis, lo scorso mese di settembre, però, a fine stagione, è già pronto un altro rinnovo con lauto aumento dell’ingaggio attuale. Con il giocatore non ci sono assolutamente problemi di alcuna sorta, parliamo soltanto delle giuste tempistiche, ora, ovviamente bisogna pensare a centrare l’obiettivo della qualificazione tra le prime quattro posizioni delle classifica per rientrare, il prossimo anno, in Champiions League. Vergara, essendo della provincia napoletana, è innamorato di Napoli e del Napoli per cui non ci saranno, sicuramente ostacoli, per trattenerlo sotto il Vesuvio. Il buon Antonio benchè si trovi al centro delll’attenzione di tutti gli addetti ai lavori, che già vorrebbero lucrare sulla sua classe, portandolo in grosse società europeee, ha in mente un consolodidarsi dell’avventura col Napoli.