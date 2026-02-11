NEWS

NAPOLI – Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, per gli azzurri, resta soltanto il campionato con una sola gara a settimana

Armando Fico 11 Febbraio 2026 0 1 min read

Uscito anche dalla manifestazione tricolore, adesso, al Napoli non rimane che badare al campionato, che vedrà, nel prossimo turno, la Roma al Maradona in una partita delicatissima in chiave zona Champions. L’eliminazione in Coppa Italia. è figlia  di una serata “stregata”, in cui il Como ha segnato, su rigore al primo tiro in porta, e di una lotteria  che ieri è risultata fatale, dopo che, agli ottavi aveva premiato gli azzurri, contro il Cagliari. Si parlava, alla vigilia, di una sfida tra il “giochista” Fabregas e il “risultatista” Conte, invece i ruoli si sono invertiti , con l’allenatore lariano  che nel finale s’è difeso ad oltranza, levando  Nico Paz per proteggersi con Vojvoda, pur di arrivare a ciò che mirava ossia ai tiri dal dischetto. Sul risultato finale però pesa moltissimo una evidente decisione sbagliata dell’arbitro Manganiello, il quale non ha mostrato il secondo giallo al duifensore del Como Ramon, colpevole di aver steso, poco fuori area, l’attaccante danese del Napoli, già ammonito e quindi andava espulso. Un altro  giallo sacrosanto, con tanto di cartellino rosso ed un’intero secondo tempo da giocare in undici contro dieci per gli azzurri. E invece no, il direttore di gara. trasgredendo nettamente al regolamento, non se l’è sentita di cacciare il giocatore. Anche Fabregas si è accorto dell’accaduto e ha sostituito Ramon, onde evitare il peggio. In sostanza, un’ammissione che il suo difensore era da mandare fuori. Da parte del tecnico salenino nessuna recriminazione in particolare, ha parlato, solamente di una stagione non buona della classe arbitrale e del Var. Sulla prestazione dei suoi ragazzi solo elogi per quello che stanno facendo, senza i numerosi assenti che avrebbero, certamente dato un contributo non indifferente alla causa. Oggi come oggi, Antonio Conte avrà la settimana tipo davanti.

Armando Fico

