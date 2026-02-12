NEWS

Scott Mc Tominay – Il forte centrocampista scozzese del Napoli vorrebbe rientrare, domenica, con la Roma

Armando Fico 12 Febbraio 2026 0 53 sec read

Scott Mc Tominay, pedina importantissima nello scacchiere di Antonio Conte, uscito anzitempo, a Marassi, con il Genoa, per un’infiammazione al tendine destro del gluteo,nonche per il dolore al piede che si porta avanti dall’inizio della stagione, sta tentando di recuperare in tempo per la partita di domenica sera, al Maradona, contro la Roma, rivale del Napoli nella lotta per le prime quattro posizioni. Martedì, contro il Como, in Coppa Italia non ha giocato ma adesso sta stringendo i denti, per essere in campo coni giallorossi. In una formazione  che è già priva di  Anguissa e Neres, il suo ritorno sarebbe utilissimo, anche per il fatto che ha, pure un gran feeling con il gol, come si evince dai numeri , finora sono 10 le reti realizzate, tra serie A e Champions. Il Napoli lo attende con ansia, dovendo disputare un match difficilissimo e senza il suo apporto sarebbe, ancora più difficile, superare la squadra di Gasperini, distante solo tre punti. Lo staff medico e lo stesso calciatore faranno di tutto e di più per dare al tecnico il centrocampista ex United. 

Tags :

Armando Fico

View More Posts

ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs PARMA – Azzurri con un solo obiettivo: tornare a vincere per non perdere terreno

Domani, nel tardo pomeriggio, la formazione partenopea, reduce dalla spettacolare gara del Meazza, torna a giocare, in occasione del recupero della partita col Parma, non […]

13 Gennaio 2026 0 1 min read

Iniziati i primi lavori al San Paolo

Operai al lavoro allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. Come annunciato dal primo cittadino di Napoli, ieri mattina, infatti hanno preso inizio i primi lavori […]

20 Dicembre 2016 0 1 min read

LA PARTITA – Lazio-Napoli 0-2, gli azzurri espugnano l’Olimpico

Il Napoli batte la Lazio all’Olimpico 2-0, decisive nel primo tempo le reti di Spinazzola e Rrahmani. PRIMO TEMPO Al 13’ passa in vantaggio il […]

4 Gennaio 2026 0 1 min read

Gli interventi di Giovanni Scotto, Gaetano Imparato e Anna Trieste a Radio Punto Zero

GIOVANNI SCOTTO, giornalista de Il Roma, è intervenuto a Fuori Gara, su Radio Punto Zero, trasmissione in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle […]

24 Agosto 2017 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui