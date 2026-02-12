Scott Mc Tominay – Il forte centrocampista scozzese del Napoli vorrebbe rientrare, domenica, con la Roma

Scott Mc Tominay, pedina importantissima nello scacchiere di Antonio Conte, uscito anzitempo, a Marassi, con il Genoa, per un’infiammazione al tendine destro del gluteo,nonche per il dolore al piede che si porta avanti dall’inizio della stagione, sta tentando di recuperare in tempo per la partita di domenica sera, al Maradona, contro la Roma, rivale del Napoli nella lotta per le prime quattro posizioni. Martedì, contro il Como, in Coppa Italia non ha giocato ma adesso sta stringendo i denti, per essere in campo coni giallorossi. In una formazione che è già priva di Anguissa e Neres, il suo ritorno sarebbe utilissimo, anche per il fatto che ha, pure un gran feeling con il gol, come si evince dai numeri , finora sono 10 le reti realizzate, tra serie A e Champions. Il Napoli lo attende con ansia, dovendo disputare un match difficilissimo e senza il suo apporto sarebbe, ancora più difficile, superare la squadra di Gasperini, distante solo tre punti. Lo staff medico e lo stesso calciatore faranno di tutto e di più per dare al tecnico il centrocampista ex United.