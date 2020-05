Gattuso timoroso che i rumors di mercato influiscano sugli azzurri

A quanto pare il tecnico del Napoli Rino Gattuso, alla luce dei rumors di calciomercato che parlano di probabili partenze di alcuni suoi giocatori di primo piano, come Milik, Koulibaly, Allan, Callejon, teme che la squadra possa risentire di questa situazione, in vista della probabile ripresa del campionato. L’allenatore calabrese, in questa fase della stagione, si gioca tutte le sue chances sui tre fronti in cui il Napoli è impegnato. L’obiettivo resta comunque la conquista della Coppa nazionale in cui gli azzurri devono difendere il risultato della gara di andata dei quarti di finale con l’Inter, che li ha visti vincenti a San Siro per 1 a 0, per accedere alla semifinale. Il buon Ringhio spera che il gruppo rimanga unito e non si faccia coinvolgere dalle voci di calciomercato e che lo segua in questa seconda fase della stagione. Ora come ora, occorre il massimo sforzo di tutta la rosa ed il tecnico l’ha spiegato in varie occasione ai suoi calciatori. Chiederà pertanto un contributo importante soprattutto a quelli che il mercato vuole vicini all’addio.