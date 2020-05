Possibili nuovi orari della serie A. 17, 19,15 e 21,30

Qualora domani ci fosse l’annuncio ufficiale della ripartenza della serie A, entro venerdì ci sarà il nuovo calendario. Secondo quanto scrive stamane il Corriere dello Sport sono già al vaglio le ipotesi di calendario proposte ultimamente per terminare la stagione. Come noto oltre alle dodici giornate rimanenti sono in programma quattro incontri di recupero, le due semifinali di ritorno, la finale di Coppa Italia e infine ci sono le coppe europee. Dalle indiscrezioni pervenute, il 13 giugno potrebbe essere la data per recuperare le quattro gare della 25esima giornata. Quindi il giorno 16 riprenderebbe l’iter normale del campionato con la disputa della 26esima, fino alla conclusione prevista per il 2 agosto. Dopo il via alle gare di Coppa Italia. Poi, sempre ad agosto, ripartiranno Champions League e Europa League, per un’estate bollente in tutti sensi. Per obblighi televisivi la Lega ha diramato i nuovi orari delle partite spostando di trenta minuti l’inizio del primo match, ovvero alle 17, invece delle 16,30, ma solo per le gare del weekend, quindi seconda gara alle 19,15 e l’ultima alle 21,30. L’Aic discuterà di questo e di altro con i rappresentati delle formazioni di A oggi, ma ieri sera non era affatto contenta dell’orario pomeridiano.