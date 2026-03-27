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Ottavio Bianchi: Napoli, scudetto ancora possibile

Vincenzo Letizia 27 Marzo 2026 0 1 min read

Ottavio Bianchi è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

L’importante per la Nazionale era il risultato, sarebbe clamoroso non andare ai Mondiali per la terza volta di fila, l’obiettivo primario per cui è tagliare il traguardo e superare la Bosnia, certe partite ormai sono da “dentro o fuori”, purtroppo per noi lo sappiamo da tempo.

Il campionato? Ora è di nuovo tutto aperto, ci sono aspetti molto importanti: le Nazionali, gli infortuni, il recupero dei giocatori, ci sono tanti fattori da tenere in considerazione. Il recupero del Napoli non me l’aspettavo, ha avuto una stagione davvero tribolata ma appena anche l’Inter ha avuto problemi Conte è riuscito a rosicchiare un bel po’ di punti. Certo, se vogliamo l’Inter è ancora la favorita ma anche Napoli e Milan hanno le loro chances. Chiaramente i prossimi turni saranno molto indicativi, con scontri diretti impronosticabili.

Il Como dei giovani? Innanzitutto diciamo pure che anche i giocatori migliori sono stati giovani, per cui se hai talento te ne accorgi subito. Detto questo, il Como è composto da tutti stranieri e per il calcio italiano è negativo, vuol dire che i nostri vivai sono sempre più poveri, nelle grandi squadre mancano i nostri giovani, questo è preoccupante per il calcio italiano, tant’è che siamo ancora tutti con il fiato sospeso per la Nazionale, oggi vederla così in affanno è veramente imbarazzante.

Savoldi? l’ho avuto alla fine della sua carriera a Bergamo, posso solo dire che era un bravo “ragazzo”, una persona perbene. Sono addolorato della sua scomparsa”. 

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Vincenzo Letizia

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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