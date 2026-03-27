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Addio a Walter Savelli: il “Generale” che diede l’anima al pianoforte di Baglioni

Vincenzo Letizia 27 Marzo 2026 0 1 min read

di Vincenzo Letizia

Il mondo della musica piange la scomparsa di Walter Savelli, il pianista che per oltre tre decenni ha rappresentato l’architettura sonora dei più grandi successi di Claudio Baglioni. La notizia, confermata dalla famiglia sui social, segna la fine di un’epoca per il pop d’autore italiano. Soprannominato “il Generale” per il carisma e la precisione tecnica, Savelli non è stato solo un turnista di lusso, ma il custode di melodie iconiche, come l’indimenticabile intro di Mille giorni di te e di me.

Nato in una famiglia d’arte (padre trombettista e madre soprano), Savelli ha vissuto una doppia vita artistica: rigoroso studente al Conservatorio Cherubini di giorno e “capellone rock” nelle band fiorentine di sera. Il sodalizio con Baglioni, iniziato nel 1978 con il gruppo Extra, si è trasformato negli anni in un’amicizia fraterna capace di superare anche la separazione professionale avvenuta quando il musicista scelse di dare priorità agli affetti e alla sua Firenze.

​Oltre al palco, Savelli è stato un pioniere della didattica e della tecnologia: fondatore di laboratori musicali che hanno lanciato talenti come Marco Masini e tra i primi artisti italiani a intuire le potenzialità del web e del mercato digitale già a metà degli anni Novanta.

​Il saluto di Claudio Baglioni è arrivato sotto forma di una dedica commossa, che trasforma il ricordo in poesia: «Sarai sempre un grande maestro di musica e di vita… un mirabile saltimbanco a cui si vuole un bene sconfinato».

La scomparsa di Walter Savelli lascia un vuoto che non è solo tecnico, ma profondamente umano. In un’industria che spesso divora i rapporti, la sua storia con Baglioni resta l’esempio raro di come il talento possa camminare di pari passo con la lealtà e la capacità di sapersi fermare per amore della propria famiglia. Le sue dita, che Baglioni ha definito da “pescatore di perle”, continueranno a suonare in ogni nota di quei dischi che hanno fatto la storia.

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Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

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