Da APF Valtellina | In Valtellina sport al fresco anche d’estate tra rafting, canyoning e relax sull’acqua

La Valtellina si conferma una destinazione ideale per la coolcation, la tendenza sempre più diffusa a scegliere località dal clima più fresco per sfuggire alle ondate di calore estive. Dalla Valchiavenna all’Alta Valtellina, laghi, fiumi e torrenti caratterizzano il paesaggio alpino e offrono un’ampia varietà di esperienze: dal canyoning al rafting, dalla canoa e dal kayak alle passeggiate lungo le rive, fino alla pesca sportiva. Dalle attività più adrenaliniche a quelle dedicate al relax, l’acqua rappresenta uno degli elementi distintivi dell’offerta estiva del territorio. Proprio per questo è importante viverla in modo consapevole e sicuro, rispettando gli ambienti naturali e le regole che ne tutelano la conservazione.
- Rafting e canoa sul fiume Adda. Il fiume Adda, che attraversa il cuore della Valtellina, è uno dei principali scenari naturali per la pratica del rafting e della canoa. Le attività si svolgono nel tratto compreso tra Villa di Tirano e Sondrio.
- Canyoning tra Valchiavenna e Passo dello Stelvio. Il canyoning permette di esplorare gole, cascate e forre scavate dall’acqua, vivendo un’esperienza intensa a stretto contatto con l’ambiente montano. È un’attività che richiede preparazione tecnica e deve essere praticata esclusivamente con Guide Alpine qualificate.
- Due laghi, due modi di vivere l’acqua. Il Lago di Livigno e il Lago di Mezzola, pur appartenendo allo stesso contesto alpino, offrono esperienze molto diverse, determinate dall’altitudine, dal paesaggio e dalle caratteristiche ambientali dei due bacini.
- Pesca sportiva tra fiumi, torrenti e laghi. La Valtellina è una meta ideale anche per gli appassionati di pesca sportiva. Dai grandi fiumi ai torrenti, fino ai suggestivi laghetti alpini, il territorio offre ambienti adatti sia ai pescatori esperti sia a chi desidera avvicinarsi a questa disciplina immerso nella natura.