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Calciomercato Roma, Gasp chiede una svolta: sfumato Greenwood c’è Summerville nel mirino, per i bookie il colpo è vicino (1,85)

Vincenzo Letizia 15 Luglio 2026 0 38 sec read

ROMA – Sfumato definitivamente Mason Greenwood, ormai acquisto ufficiale del Fenerbahçe, la Roma deve guardare altrove per trovare quell’esterno tanto richiesto da Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco. Torna in primissimo piano il nome di Crysencio Summerville del West Ham, autore di un buon Mondiale con l’Olanda con due reti e due assist in quattro partite. Per i bookmaker, riporta Agipronews, il colpo giallorosso non è mai stato così vicino, offerto a 1,85 su Planetwin365 e Better, in discesa rispetto al 2,00 dei giorni scorsi. Le alternative, in lavagna, vedono una “risalita” in Premier League dopo la retrocessione in Championship degli “Hammers”. L’opzione Manchester United paga 6,00 mentre si gioca a 8,00 l’approdo al Tottenham di Roberto De Zerbi, in cerca di rilancio dopo la salvezza sofferta dell’ultimo campionato.

 

DVA/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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