Calciomercato Roma, Gasp chiede una svolta: sfumato Greenwood c’è Summerville nel mirino, per i bookie il colpo è vicino (1,85)

ROMA – Sfumato definitivamente Mason Greenwood, ormai acquisto ufficiale del Fenerbahçe, la Roma deve guardare altrove per trovare quell’esterno tanto richiesto da Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco. Torna in primissimo piano il nome di Crysencio Summerville del West Ham, autore di un buon Mondiale con l’Olanda con due reti e due assist in quattro partite. Per i bookmaker, riporta Agipronews, il colpo giallorosso non è mai stato così vicino, offerto a 1,85 su Planetwin365 e Better, in discesa rispetto al 2,00 dei giorni scorsi. Le alternative, in lavagna, vedono una “risalita” in Premier League dopo la retrocessione in Championship degli “Hammers”. L’opzione Manchester United paga 6,00 mentre si gioca a 8,00 l’approdo al Tottenham di Roberto De Zerbi, in cerca di rilancio dopo la salvezza sofferta dell’ultimo campionato.
DVA/Agipro