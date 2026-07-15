La Masia si prende il Mondiale: in quota duello Yamal-Cubarsí per il premio di Miglior Giovane

ROMA – Tra i tanti volti dello strapotere della Spagna in questo Mondiale, ce n’è uno evidente: quello della giovinezza, del talento e di una programmazione che parte da lontano. Con le Furie Rosse meritatamente in finale e pronte a dare l’assalto al secondo titolo iridato della loro storia, l’attenzione si sposta anche sulla corsa al premio di Miglior Giovane del Mondiale, trasformatasi in un affare privato tra Lamine Yamal e Pau Cubarsí, entrambi talenti classe 2007 in forza al Barcellona. Per gli esperti di Betpassion – si legge su Agipronews – è in pole l’attaccante, dato a 1,40, contro il 2,50 su Goldbet del difensore, leader di una retroguardia che ha subito un solo gol in sette partite.
Incredibile riavvolgere il nastro a soli otto anni: diversi giocatori di quella Francia battuta ieri, trionfavano in Russia, mentre questi due bambini di appena undici anni condividevano i campi di allenamento, i sogni a La Masia, il leggendario settore giovanile del Barcellona. Quei due “bambini” oggi guidano con la maturità dei veterani la Nazionale maggiore, campione d’Europa in carica, verso la gloria, guidati di un tecnico come De La Fuente, partito dalle nazionali giovanili, dove ha vinto praticamente tutto. Per aspettare l’esito del premio di “Golden Boy” di questo mondiale bisognerà aspettare la finalissima di domenica: da una parte Yamal, il leader tecnico della Roja, l’uomo copertina, la fantasia al potere; dall’altra Cubarsí la “roccia” del miglior reparto difensivo mondiale, capace di unire pulizia negli interventi e qualità nell’impostazione come raramente si è visto in un calciatore non ancora ventenne.
EMT/Agipro