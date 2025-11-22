MUSICA – E’ morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

Addio a Ornella Vanoni. La cantante, morta oggi a Milano, è aveva 91 anni. Nata a Milano il 22 settembre 1934, è considerata tra le maggiori interpreti della canzone leggera e d’autore.
“Con profondo dolore riceviamo la notizia della scomparsa di Ornella Vanoni. Grazie per tutto quello che ci hai regalato Ornella, lo terremo sempre nel nostro cuore”, il messaggio dai social di Che Tempo Che fa che conferma la notizia.
