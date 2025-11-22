VARIE

MUSICA – E’ morta Ornella Vanoni, la cantante aveva 91 anni

Vincenzo Letizia 22 Novembre 2025 0 28 sec read

Addio a Ornella Vanoni. La cantante, morta oggi a Milano, è aveva 91 anni. Nata a Milano il 22 settembre 1934, è considerata tra le maggiori interpreti della canzone leggera e d’autore.

“Con profondo dolore riceviamo la notizia della scomparsa di Ornella Vanoni. Grazie per tutto quello che ci hai regalato Ornella, lo terremo sempre nel nostro cuore”, il messaggio dai social di Che Tempo Che fa che conferma la notizia.

Da parte del direttore Vincenzo Letizia, del webmaster Raimondo E. Casaceli e di tutta la redazione di PianetAzzurro vanno le più sentite condoglianze alla famiglia della grande cantante.

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Roberta Capodagli: il volto nuovo del Tivoli Calcio, tra competenza, passione e visione futura

di Claudio Donato Il Tivoli Calcio si appresta ad affrontare una nuova stagione all’insegna del cambiamento e dell’ambizione, e al centro di questa trasformazione emerge […]

25 Giugno 2025 0 2 min read

VARIE – Esports World Cup 2025 torna in Arabia Saudita con un programma ricco di emozioni

Un evento che unisce competizione, spettacolo e cultura, con un montepremi da record di oltre 70 milioni di dollari. Ad aprire le danze, una performance esclusiva della superstar internazionale Post Malone, protagonista della cerimonia di apertura.

8 Luglio 2025 0 1 min read

EVENTI – Paternopoli celebra “La Macenata”: tre giorni di tradizione, vino e sapori antichi

PATERNOPOLI (AV) – Dal 26 al 28 settembre 2025 Paternopoli tornerà a vivere il fascino di una delle sue tradizioni più sentite con La Macenata, […]

19 Settembre 2025 0 1 min read

E’ morta Claudia Cardinale

L’attrice Claudia Cardinale è morta all’età di 87 anni. Nata a Tunisi, fu protagonista in memorabili film diretti dai più grandi registi, da Luchino Visconti, […]

23 Settembre 2025 0 43 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui