Verso il match di domani – Antonio Conte, contro i bergamaschi, tornerà alla difesa a tre, a lui cara?

Finalmente, dopo quindici giorni, domani ritorna la serie A che è giunta alla dodicesima giornata. Uno dei primi anticipi di questo turno è quello fra il Napoli e l’Atalanta, due compagini, non certamente in gran forma, come si evince dai recenti risultati poco esaltanti . Antonio Conte, preoccupato della difficile situazione, vuole correre ai ripari e sta pensando di tornare alla difesa a tre, da sempre il suo cavallo di battaglia. Come recita un vecchio adagio: “A mali esteremi, estremi rimedi”. La difesa a tre ma praticamente a cinque, per l’allenatore azzurro è un sistema naturale ed efficace, però nella rosa del Napoli ci sono i calciatori adatti al modulo 3/5/2? A mio modesto parere sembra proprio di no. Al limite si potrebbe passare ad un 3-4-2-1 che può cosituire una specie di uomo contro uomo, per venire a capo della gara con l’Atalanta. Un modulo camaleontico che, in certi momenti, potrebbe tornare al 4/3/3, in caso di necessità. Tuttavia, schierando il tridente difensivo, non ci sarebbe più spazio per Politano che uscirebbe ed entrerebbe Juan Jesus. Secondo voi il buon Antonio farà questa scelta? Mah!