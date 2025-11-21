NEWS

Verso il match di domani – Antonio Conte, contro i bergamaschi, tornerà alla difesa a tre, a lui cara?

Armando Fico 21 Novembre 2025 0 54 sec read

Finalmente, dopo quindici giorni, domani ritorna la serie A che è giunta alla dodicesima giornata. Uno dei primi anticipi di questo turno  è quello fra il Napoli e l’Atalanta, due compagini, non certamente in gran forma, come si evince dai recenti risultati poco esaltanti . Antonio Conte, preoccupato della difficile situazione, vuole correre ai ripari e sta pensando di tornare alla difesa a tre, da sempre il suo cavallo di battaglia. Come recita un vecchio adagio: “A mali esteremi, estremi rimedi”. La difesa a tre ma praticamente a cinque, per l’allenatore azzurro è un sistema naturale ed efficace, però nella rosa del Napoli ci sono i calciatori adatti al modulo 3/5/2? A mio modesto parere sembra proprio di no. Al limite si potrebbe passare ad un 3-4-2-1 che può cosituire una specie di uomo contro uomo, per venire a capo della gara  con l’Atalanta. Un modulo camaleontico che, in certi momenti, potrebbe tornare al 4/3/3, in caso di necessità. Tuttavia, schierando il tridente difensivo, non ci sarebbe più  spazio per Politano che uscirebbe ed entrerebbe Juan Jesus. Secondo voi il buon Antonio farà questa scelta? Mah!

Commenti
Tags :

Armando Fico

View More Posts

CALCIOMERCATO – Napoli, è fatta per il difensore del Verona, Rrahmani

È fatta per il difensore kosovaro che arriverà in riva al Golfo da giugno prossimo

24 Dicembre 2019 0 18 sec read

Fedele: “Il campionato del Napoli non deve generare rimpianti, l’obiettivo era la Champions. In campo manca l’allenatore-giocatore”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, dirigente. “Io contro l’Udinese farei giocare la stessa squadra che ha […]

16 Marzo 2022 0 1 min read

Allenamento differenziato per Diawara dopo il leggero infortunio occorsogli ieri

Questa mattina,  il centrocampista del Napoli Amadou Diawara, in seguito alla distorsione subita ieri, che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo la seduta di allenamento, […]

25 Luglio 2018 0 22 sec read

Napoli, Ancelotti torna all’antico: in coppa col 4-4-2

Fonte: Repubblica.it…

27 Gennaio 2019 0 2 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui