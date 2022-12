QATAR 2022 – Sarà Argentina vs Francia la finalissima del Mondiale che si giocherà domenica

Nella seconda semifinale del campionato mondiale qatariota, disputata ieri sera, la Francia ha battuto il Marocco per 2 a 0, conquistando, pertanto la finalissima di domenica pomeriggio contro l’Argentina. Gli uomini di Deschamps approdano alla seconda finale consecutiva, dopo quella di quattro anni or sono, quando si aggiudicarono il titolo di campioni del mondo. Gli africani escono, tuttavia, a testa alta da questo torneo. La Francia eguaglia l’Italia e il Brasile che hanno fatto altrettanto; per la cronaca gli azzurri di Pozzo ci riuscirono nel 1934 e nel 1938, vincendo il Mondiale in entrambe le finali. Transalpini e sudamericani puntano a vincere il terzo campionato del mondo, infatti hanno già raggiunto l’obiettivo in due occasioni, ma per Leo Messi sarebbe il primo trofeo, non essendoci nella formazione del 1978 e del 1986, quello per intenderci vinto da Diego Maradona da solo. Sarà di sicuro un match incandescente, aperto a tutti i risultati e non è detto che si concluda nei tempi regolamentari.