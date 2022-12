Prossime amichevoli Napoli – Gli azzurri affronteranno, in sequenza al Maradona, prima il Villarreal e poi il Lille

Definite le ultime due amichevoli prenatalizie del Napoli, allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Gli azzurri affronteranno, sabato 17 alle 20.30 il Villrrreal e quindi mercoledì 21, alle 20, il Lille, ex squadra di Victor Osimhen. La partita con i transalpini,, in un primo momento, doveva disputarsi in Francia, poi, c’è stata l’inversione di campo per motivi tecnici. In queste due gare casalinghe, seppur a carattere amichevole si prevedono circa centomila spettatori, in primis per la fame di tornare a vedere dal vivo il Napoli e quindi per la politica dei prezzi bassi, ottima iniziativa del club di De Laurentiis, per portare le famiglie allo stadio. Per il match con il Lille, i prezzi sono ancora più bassi di quelli praticati per assistere al ritorno a Fuorigrotta di Reina e Albiol, infatti, vanno dai cinque euro delle curve ai 30 della Tribuna Posillipo. Da ieri sono in vendita i tagliandi, acquistabili nelle ricevitorie Ticketone oppure on line sul sito del Napoli che si collegherà direttamente al link dell’agenzia autorizzata.