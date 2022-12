Qatar 2022 – L’Argentina, con un grande Messi, travolge 3-0 la Croazia e vola in finale

L‘Argentina, trascinata da un super Leo Messi, autore di un gol su rigore e di assist al bacio, ha travolto, ieri sera, nella prima semifinale del Mondiale in Qatar, per 3 a 0 la Croazia, che, pertanto fallisce l’obiettivo della seconda finale consecutiva. Ora l‘Albiceleste di Scaloni attende la squadra avversaria che uscirà dal match tra Francia e Marocco, in programma in serata. Il pronostico vede i galletti di Deschamps nettamente favoriti sugli africani ma il Marocco ci ha abituati a risultati imprevedibili per cui occorre attendere il responso del terreno di gioco., prima di emettere sentenze. Certo, una finale Argentina vs Francia sarebbe davvero affascinante con una passarella di campioni, tra i quali Mbappè e la Pulce, all’ultimo mondiale della sua straordinaria carriera.