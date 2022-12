Statistiche – I tre migliori allenatori, in Italia e in Europa del 2022

Innanzitutto rivolgiamo un pensiero al grande Pelè, detto ò Rey, scomparso ieri, che ha raggiunto Maradona. Quindi, passiamo a parlare di calcio; le statistiche, riguardo ai tre re della panchina che hanno fatto meglio di tutti, in questo 2022 che volge al termine, dicono che sono stati premiati, in Europa, l’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti, vincitore dell’ennesima Champions League con il Real Madrid, mentre nel nostro paese, a salire in cattedra, sono stati Stefano Pioli che ha riportato lo scudetto al Milan, dopo undici anni ed infine Simone Inzaghi, il quale ha conquistato con il club nerazzurro due trofei: la Coppa Italia e la Supercoppa nazionale. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri sera. Nell’anno che verrà i tifosi partenopei si augurano che a vincere questo premio sia, ovviamente, Luciano Spalletti per aver realizzato, a Napoli un sogno che mancava dal 1990, durante l’era del Pibe de’ oro.