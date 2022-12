Napoli – Stamane, a Castel Volturno, allenamento congiunto con la Juve Stabia

Quest’oggi, in quel di Castel Volturno, gli azzurri di Spalletti sosteranno un allenamento congiunto con le vespe della Juve Stabia che dovranno testare i calciatori partenopei ed in particolare coloro i quali sono tornati da poco dal Mondiale in Qatar. Dunque, una prova generale in vista della supersfida con l’Inter di mercoledì prossimo a San Siro, gara clou del sedicesimo turno del massimo campionato. L’allenamento si svolgerà a porte chiuse, il tecnico toscano è ansioso di rivedere all’opera i nazionali che non hanno giocato le gare amichevoli disputate dalla squadra in Turchia e a Fuorigrotta. Oggi come oggi, la rosa è al completo, grazie ai recuperi degli infortunati Rrahmani, Demme e Sirigu. Il mister non ha, tuttavia, deciso quale formazione scenderà in campo al Meazza, infatti ci sono dei dubbi da sciogliere, come ad esempio l‘impiego del difensore centrale kosovaro che non calca i campi di calcio da tre mesi. Sarebbe rischioso farlo giocare titolare in un match così delicato e importante come quello contro la compagine di Simone Inzaghi che ha avrà pure Lukaku, arma micidiale in attacco? Difficile dirlo. Mancano cinque giorni alla partita, per cui c’è tutto il tempo per riflettere bene su questo interrogativo.