Napoli – Partitella con la Juve Stabia, gli azzurri stanno bene

Come noto, il Napoli, ieri mattina, al Konami Center di Castel Volturno, ha sostenuto una sorta di partitella con la Juve Stabia per capire le condizioni fisiche di tutta la rosa. L’allenamento si è svolto a porte chiuse per cui non possiamo che riferire quanto detto dal tecnico della squadra di Castellammare, al termine della seduta. Colucci non rammentava neanche il risultato esatto con cui si era chiusa la partitella durata 100 minuti; sembra che sia finita 5 o 6 a 1 per gli uomini di Spalletti. L’allenatore stabiese ha dichiarato che gli azzurri stanno abbastanza bene, che il georgiano è sembrato in buona forma al punto di mettere in mostra degli ottimi spunti ma il giocatore che più lo ha impressionato è stato Lobotka, a suo dire un centrocampista che fa la differenza e che riesce anche a far giocare bene pure i compagni di reparto. Leonardo Colucci ha aggiunto infine di aver visto una formazione importante che potrà dire la sua in questa stagione.