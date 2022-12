Intervista di Mediaset a Giovanni Simeone – Il Cholito carica la squadra

Ieri, a Castel Volturno, un inviato di Mediaset ha intervistato l’attaccante del Napoli Giovanni Simeone, il quale, ovviamente, si è soffermato sull’imminente gara con l’Inter della prossima settimana a San Siro. Il Cholito ha dichiarato che questo big match è molto importante per entrambe le squadre ma non certo decisivo, visto che il cammino è ancora lunghissimo. Ma ecco, qui di seguito le parole dell‘argentino sulla gara contro i nerazzurri:

“L’Inter ha il vantaggio di giocare in casa davanti al suo pubblico molto caloroso ed appassionato e vorrà sfruttare al massimo quest’occasione per risalire la china ma noi andiamo a Milano con l’intenzione di dimostrare che siamo un gruppo compatto che sta sempre sul pezzo, quindi vogliamo ripartire da dove avevamo lasciato. Siamo fermi da quasi due mesi ed ora inizia un nuovo campionato, in cui, però partiamo da primi della classe con le inseguitrici abbastanza lontane, stiamo bene e tenteremo di portare a casa un risultato positivo. Sono felice per la vittoria della mia nazionale al Mondiale, il popolo argentino meritava questo risultato. Gioco troppo poco? Chi gioca meno deve essere ancora più pronto per dimostrare di essere all’altezza dei compagni, Io so molto bene e quando capiterà di giocare darò sempre il mio contributo in ogni minuto per aiutare il gruppo. Naturalmente mi piacerebbe andare con più continuità in campo ed essere uno dei protagonisti, tuttavia, conta non mollare mai e tenere sempre alta la concentrazione.