Mercato – Bartosz Bereszynski attende la chiamata del Napoli

La sessione invernale del calciomercato è ormai alle porte, infatti, aprirà i battenti il 2 gennaio ma non si preannunciano operazioni importanti. Giuntoli, ds azzurro che ha fatto benissimo in estate, sta trattando lo scambio Bereszynsky – Zanoli con la Sampdoria. Un trasferimento che permetterebbe al giovane azzurro che ha troppo poco spazio dietro Di Lorenzo, di giocare con molta più continuità. Da questa operazione, che ricordiamo avverrebbe sotto la la formula di un prestito bilaterale si avvantaggerebbe il ventiduenne difensore partenopeo indossando una maglia da titolare in blucerchiato e lo stesso Napoli che avrebbe un vice del capitano con esperienza e affidabilità. Il calciatore connazionale di Piotr Zielinsky sarebbe molto contento di approdare alla corte di Spalletti anche se naturalmente non avrebbe i galloni di titolare. Bereszynsky, in occasione del Mondiale in Qatar, ha anche parlato con il compagno di nazionale, uno dei protagonisti della magnifica cavalcata del Napoli, di questa prospettiva e Zielinsky lo ha rassicurato sulla bontà della sua scelta. Nella squadra azzurra chi non accetterebbe di dare un piccolo contributo per la conquista di un obiettivo che nel capoluogo campano manca da molto tempo. L‘affare sembra in dirittura d’arrivo, mancano soltanto le firme dei rispettivi club.