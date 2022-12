Francia, scatta l’allarme virus: contagiato anche Coman

C’è un avversario in più, oltre all’Argentina, sulla strada della Francia verso la vittoria del Mondiale. Si tratta di un virus che lentamente sta contagiando la squadra. Non si sa se sia una semplice influenza oppure Covid, visto che per la Fifa i test non sono obbligatori, ma di certo preoccupa e non poco i transalpini I primi a esserne colpiti sono stati Upamecano e Rabiot. Il difensore ha avuto la febbre e il mal di gola, ma è riuscito a sedersi in panchina per la partita contro il Marocco. Lo juventino, invece, è rimasto in hotel preda di sintomi influenzali, che nelle ultime ore hanno colpito anche Coman.