Napoli – Domani sera Il Maradona riabbraccerà gli azzurri per l’amichevole con il Villarreal

Tutto pronto in casa Napoli, per la gara amichevole con il Villarreal. Domani sera il popolo napoletano, al Maradona, strapieno, riabbraccerà gli azzurri di Spalletti, dopo più di un mese. Dunque pubblico delle grandi occasioni pur trattandosi di un semplice test in vista della ripresa del campionato. I tifosi partenopei sono affamati di calcio ed erano ansiosi di rivedere all’opera i propri beniamini che stanno conducendo finora una stagione da incorniciare, che facendo i debiti scongiuri, potrebbe sfociare a giugno in quel sogno chiamato scudetto. Per l’occasione il tecnico toscano dovrà fare a meno ancora degli infortunasti Rrahmani e Sirigu, nonché dei tre nazionali ancora a riposo per il dopo Mondiale. Si tratta di una partita particolare ed emozionante in virtù del ritorno a Fuorigrotta di due grandi ex, quali Pepe Reina e Raul Albiol, che hanno lasciato tra la tifoseria un ottimo ricordo. Dopo la tournèe in Turchia la rosa di Spalletti, finalmente calcherà nuovamente il terreno di gioco di casa. Il mister, domani sera, manterrà il classico modulo 4/3/3 che ha dato buonissimi risultati, quindi nessun ulteriore esperimento; l’unica novità potrebbe essere la partenza da titolare di Giovanni Simeone, impegnato con il contagocce dall’allenatore dei partenopei. Per il resto, a parte le assenze di Kim, Olivera e Zielinsky, la formazione dovrebbe essere quella solita con Meret tra i pali, Ostigard e Juan Jesus, centrali, Di Lorenzo e Mario Rui terzini, Dombelè,, Lobotka e Elmas in mediana e infine in avanti il trio Politano Simeone o Osimhen e Kvaratskhelia..Dall’altro lato il mister del Villarreal dovrebbe optare per il modulo a specchio. Il match Napoli-Villarreal sarà visibile in diretta streaming esclusiva sulla piattaforma Dazn che detiene i diritti televisivi del Napoli e di tutte le altre società di serie A e B. Per gli abbonati non ci sarà nessun costo, viceversa, per vedere la gara su Sky occorrerà pagare 9,99 €.