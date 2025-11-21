Napoli-Atalanta, Conte vuole tornare a vincere: azzurri in pole nella prima di Palladino, in quota comanda il gol dell’ex di Hojlund

ROMA – Tre sconfitte nelle ultime sette partite giocate, una vetta della classifica da riconquistare: il Napoli si presenta alla sfida casalinga con l’Atalanta quasi obbligato a vincere. La Dea ha salutato Juric e accolto Palladino, indietro nelle quote nel suo esordio: si gioca a 2,25 su Planetwin365 il segno “1”, mentre pareggio ed exploit dei nerazzurri – riporta Agipronews – sono in lavagna rispettivamente a 3,15 e 3,40. Le ultime quattro sfide giocate dai partenopei sono tutte terminate con meno di tre reti complessive, come sette delle ultime otto con in campo l’Atalanta: anche al Diego Maradona c’è ‘aria’ di Under, visto a 1,72 su Goldbet, mentre l’Over è proposto a 2. Gli ultimi due scontri diretti giocati a Napoli sono entrambi terminati 3-0 per l’Atalanta: questo esito vale 44, mentre 0-1 e 1-2 sono in lavagna nell’ordine a 9,50 e 12. L’1-1, visto a 5,75 e preferito allo 0-0 (8), è il risultato esatto più plausibile, mentre 1-0 e 2-0 sono proposti nell’ordine a 7,50 e 10.

MARCATORI Conte affiderà le chiavi dell’attacco all’ex Hojlund, a segno in settimana con la sua nazionale: un gol dell’attaccante danese vale 3,25, quello di Politano sale a 5. A centrocampo McTominay sugli scudi dopo l’eurogol in rovesciata con la Scozia: la sua presenza nel tabellino dei marcatori è fissata a 3,75. Nell’Atalanta, Palladino per la ‘prima’ dovrebbe affidarsi al tridente De Ketelaere, Lookman e Scamacca: una rete dell’attaccante azzurro è proposta a 3,50, quella del nigeriano 3,75 mentre il talento belga è proposto a 4,50.



RED/Agipro



Emanuele Tinari

