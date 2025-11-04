Addio a Giorgio Forattini, il re della satira con le vignette in Prima pagina

Nato a Roma il 14 marzo 1931 , dopo la licenza liceale classica, Forattini frequenta sia il biennio di architettura all’Università di Roma che l’Accademia di Teatro. Nel 1953 inizia a lavorare, dapprima come operaio in una raffineria di petrolio nel nord Italia, poi come rappresentante di commercio di prodotti petroliferi a Napoli e nel sud Italia. Nel 1959 torna a Roma da dove cura la rappresentanza di una casa discografica, prima come venditore, poi come direttore commerciale a Milano occupandosi della realizzazione di cataloghi di musica leggera e musica classica in Italia e negli Stati Uniti.

Dal 1973, per quasi mezzo secolo, i suoi disegni che hanno ironizzato su vizi e virtù di tanti protagonisti della politica sono apparsi su “Paese Sera”, “La Repubblica”, “La Stampa”, “Il Giornale”, “Qn”, “L’Espresso” e “Panorama”.

Il disegnatore e giornalista Giorgio Forattini, autore di vignette di satira politica che sono state le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana, tanto da guadagnarsi per lungo tempo il soprannome di “re della satira”, è morto all’età di 94 anni a Milano.

Tra il 1967 e il 1970 Forattini lavora in un’agenzia di pubblicità a Roma come illustratore e copywriter, creando campagne nazionali per la Fiat, l’Alitalia e altri importanti società. A quarant’anni entra come impaginatore grafico nel quotidiano romano “Paese Sera”, dopo aver vinto un concorso per disegnatori di fumetti indetto dal giornale stesso.

Nel 1982 Forattini viene chiamato a “La Stampa” di Torino per rinnovare l’impianto grafico e gli viene affidata la vignetta satirica in prima pagina. Contemporaneamente cura l’immagine e il lancio della campagna pubblicitaria della Fiat Uno e, per quattro anni, quella di prodotto dell’Alitalia. Alla fine del 1984 torna a “La Repubblica” dove continua a pubblicare una vignetta al giorno in prima pagina. Sempre nel 1984 comincia a collabora anche al settimanale “L’Espresso”, fino al 1991, anno in cui torna a “Panorama”, dove collabora fino al 2009.

Dal 2006 al 2008 pubblica sul quotidiano “Il Giornale” di Milano e dal 1 agosto 2008 a fine 2009 collabora con “Qn – Quotidiano Nazionale”, “Il Giorno”, “La Nazione” e “Il Resto del Carlino”.

Dalla sua produzione di oltre diecimila vignette sono stati pubblicati 55 libri, che hanno venduto più di tre milioni di copie.

Nella sua lunga carriera Forattini ha ricevuto molti riconoscimenti, tra i quali: il Premiolino, il Premio di Umorismo di Bordighera, il Premio Tolentino e il Premio di satira di Forte dei Marmi, nel quale ha anche fatto parte della giuria per diversi anni, il Premio Hemingway, il Premio Pannunzio, il Premio Speciale Ischia Internazionale di Giornalismo, il Premio Acqui Storia. Ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Libero Comune di Zara in Esilio, la Civica benemerenza a Trieste e la cittadinanza onoraria ad Asti. Nel 1997 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano e nel 2011 il Premio Nazionale Culturale di Torre di Castruccio presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Le vignette di Forattini non hanno fatto solo sorridere, ma anche arrabbiare taluni esponenti politici presi di mira. Ma non sono nate solo polemiche: in venti casi il disegnatore è stato anche querelato “solo da esponenti della sinistra”. “La sinistra non accetta la satira quando le è rivolta contro”, disse in un’intervista del 2008.