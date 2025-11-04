NEWS

Napoli-Eintracht Francoforte, Conte: “Serve tempo e pazienza”. Elmas e Gutierrez alternative vere, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Vincenzo Letizia 4 Novembre 2025 0 38 sec read

Antonio Conte predica calma e costruzione: «Ci vuole tempo e pazienza». Il tecnico del Napoli, reduce da settimane di lavoro intenso, invita l’ambiente a non cercare scorciatoie. La squadra, spiega, è in piena fase di crescita e ogni tassello va sistemato con metodo. Elmas e Gutierrez sono considerate da Conte alternative affidabili, pronte a garantire equilibrio e dinamismo. Buone notizie anche su Lobotka, che ha recuperato condizione e sarà presto pienamente disponibile. Il messaggio del tecnico è chiaro: solo la continuità, non l’impazienza, potrà riportare il Napoli alla solidità che Conte pretende.

Queste le formazioni ufficiali:

Napoli 4-1-4-1: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, McTominay, Elmas; Hojlund.
Eintracht Francoforte 3-4-2-1: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Collins, Gotze, Chaibi, Brown; Larsson, Bahoya; Burkardt.

