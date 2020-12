Fabian Ruiz culla l’idea di tornare in Spagna a fine stagione

Il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz ha più volte rimandato la data per discutere di un eventuale prolungamento di contratto con il club di De Laurentis. A quanto pare la sua idea sarebbe quella di ritornare a giocare nella Liga spagnola al termine di questa stagione. Su di lui vi è un grande interessamento dell’Atletico Madrid di Simeone. Il patron azzurro sarebbe anche intenzionato a cedere il giocatore ma non per meno di 50 milioni di euro. Non è sicuramente una notizia dell’ultim’ora, Fabian Ruiz, infatti, da tempo, sta cullando l’ipotesi di un ritorno in Spagna dove è molto stimato ed apprezzato. Per ora il Napoli mira a convincerlo a rinnovare ma se non vi riuscisse Aurelio De Laurentiis non intavolerebbe mai una trattativa con una cifra inferiore ai 50 milioni di euro. Prossimamente il Ds Giuntoli dovrebbe incontrare uno dei procuratori dello spagnolo per provare a trovare un giusto accordo, visto che Rino Gattuso crede molto nel talento di Fabian, pur se negli ultimi tempi non sta brillando come dovrebbe.