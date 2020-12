CALCIOMERCATO NAPOLI – Thauvin e Boga, obiettivi per l’attacco

Gli infortuni in casa Napoli si stanno facendo sentire, soprattutto nel reparto avanzato. La squadra di mister Gattuso nelle ultime uscite ha dovuto fare a meno di Mertens e Osimhen (sul cui rientro c’è un mistero). Anche Lozano non era al meglio contro il Torino per un problema alla caviglia Per questo la società azzurra sta pensando di intervenire sul mercato nella prossima sessione invernale.

Napoli, continua il pressing su Boga

Uno dei nomi da anni accostati al Napoli è quello di Jeremie Boga. L’attaccante di proprietà del Sassuolo è uno dei pallini del Ds Giuntoli e sarebbe una garanzia visto che conosce ormai benissimo la Serie A. Come ammesso dall’agente del calciatore, Boga già nella scorsa sessione di calciomercato è stato ad un passo dal Napoli. Rimane comunque un obiettivo difficile per il mercato invernale visto che il club neroverde difficilmente si priverà di un pezzo pregiato a stagione in corso. La sensazione è che il Napoli proverà comunque a fare un tentativo per l’ex Chelsea e nelle prossime settimane potrebbero esserci novità in un senso o in un altro.

Napoli, Thauvin nuovo obiettivo

Nelle ultime settimane il nome di Florian Thauvin è stato accostato a molti club italiani. L’esterno francese è in scadenza di contratto con il Marsiglia e potrebbe trasferirsi già nella prossima sessione di mercato invernale. Il club transalpino, d’altronde, vorrebbe monetizzare e non perdere un grande talento a parametro zero. Il Napoli sembra molto interessato e il profilo di Thauvin sembra piacere molto anche a mister Gattuso. Vedremo se questa sarà la volta buona per vedere il talentuoso classe 1993 in Serie A.