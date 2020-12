Napoli: la gara dl 13 febbraio con i bianconeri potrebbe disputarsi allo Stadium e non al Maradona

I presidenti di Juventus e Napoli hanno avuto, in questi giorni, un colloquio al fine di discutere di vari argomenti, non ultimo quello relativo al recupero della partita mai giocata a Torino del 4 ottobre scorso, per i motivi che ben conosciamo. Il calendario prevede la gara di ritorno tra Napoli e Juventus il prossimo 13 febbraio allo Stadio Diego Armando Maradona, tuttavia sarebbe un controsenso giocare, prima la sfida di ritorno e successivamente la gara di andata. Dunque si profila l’ipotesi che il match del 13 febbraio si possa disputare non più a Fuorigrotta, bensì all’Allianz Stadium del capoluogo piemontese. Pertanto la partita valida per la 22esima giornata di serie A si giocherebbe come se fosse la terza, in ottemperanza al calendario originale. Ricordiamo inoltre che azzurri e bianconeri si incontreranno già a gennaio, esattamente il 20, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, per la Supercoppa italiana. La gara di ritorno di campionato slitterà, invece, molto probabilmente a maggio, quando Napoli e Juve si incontrerebbero per la terza volta in stagione, ma stavolta al Diego Armando Maradona.

Fonte “Repubblica Napoli”