ANTICIPI DEL SABATO DI A – Undicesima giornata

Tre successi negli anticipi del sabato di serie A, validi per l‘undicesima giornata: questi i risultati:

Salernitana – Spezia 1-0

Milan – Monza 4-1

Fiorentina – Inter 3-4

Sedici gol, quindi, realizzati in tre partite, che sommati ai quattro della Juve di venerdì, portano a 20 il totale, per il momento. Spettacolare ed emozionante la gara del Franchi che ha dato la vittoria ai nerazzurri solo all’ultimo secondo, dopo un altalenarsi di reti. Ottimi tre punti per i granata campani che portano fieno in cascina nel loro percorso salvezza, peraltro in uno scontro diretto. Il Milan, invece sale in cima alla classifica, almeno per un giorno, assieme agli azzurri, in attesa dei risultati di Atalanta che, oggi, ospita la Lazio e Napoli. La squadra di Spalletti sarà impegnata questa sera nella difficile trasferta dell’Olimpico, contro i giallorossi di Mourinho, che in caso di successo si porterebbero ad un solo punto dagli avversari. L’Inter con il risultato di Firenze scalza i bianconeri e li scavalca. Una domenica, quella odierna, che si aprirà alle ore 12,30 con il match tra Udinese e Torino, molto interessante con partite in chiave alta e bassa classifica. L’undicesima giornata avrà il suo epilogo, domani, con gli ultimi due posticipi.