Napoli: Osimhen rientrerà dopodomani a Castel Volturno, ma……..

Da indiscrezioni risulta che Vicitor Osimhen rientrerà in Italia e quindi al centro sportivo di Castel Volturno, dopodomani 29 dicembre, data del raduno azzurro post natalizio. Tuttavia resta ancora da valutare l’infortunio alla spalla del nigeriano. Come sappiamo l’attaccante azzurro si è curato ad Anversa, in Belgio, per risolvere il suo problema alla spalla, ma non sembra recuperato. Occorrono altre valutazioni mediche per comprendere se sarà in grado di riprendere a correre con i compagni o dovrà essere sottoposto ad ulteriori terapie. Fuori ancora Mertens, alla ripresa del campionato, in quel di Cagliari, il prossimo 3 gennaio, il tecnico partenopeo dovrà nuovamente inventarsi l’attacco. Per fortuna Lozano che è già entrato in campo con il Torino sarà recuperato totalmente. Il messicano è oggi uno dei migliori elementi del Napoli, insieme con Lorenzo Insigne. Dopo l’annata con molte ombre e poche luci dello scorso campionato, Lozano, in questa nuova stagione, resta un punto fermo per Gattuso.

Fonte: “Corriere dello Sport”