Fronte cessioni Napoli: ipotesi Llorente alla Juve dopo la Supercoppa

Sta per aprirsi il calciomercato invernale che di solito non prevede grossi movimenti, ma qualcosa succederà: sul fronte delle cessioni che praticherà il club di De Laurentiis c’è l’ipotesi di un trasferimento di Llorente alla Juve che ha la necessità di avere in rosa un’altra punta ma non può permettersi il lusso di sobbarcarsi ingenti spese. Perciò attualmente si alzano le quotazioni dell’ex Fernando Llorente. Ma solo se il Napoli, come già aveva promesso alla Sampdoria, lo cederà gratis. Al patron azzurro non dispiacerebbe affatto risparmiare un ingaggio lordo di quasi tre milioni fino a giugno, per cui la trattativa potrebbe andare facilmente in porto, tuttavia la cessione del 35enne, ex Tottenham, potrebbe slittare a fine mese, subito dopo la Supercoppa italiana del 20 gennaio. In realtà molto dipenderà anche da quando rientreranno in squadra il nigeriano Osimhen e Ciro Mertens. L’attaccante spagnolo Llorente potrebbe ancora giocare con il Napoli a Reggio Emilia in Supercoppa proprio contro la Juve, per poi indossare, qualche giorno dopo, nuovamente la maglia bianconera. Ripeto, per il momento, si tratta di un’ipotesi percorribile ma non ancora una certezza. Solo tra un mesetto circa sapremo come è andata a finire. Di sicuro però Llorente, come Milik, lascerà la società partenopea.

Fonte “Tuttosport”