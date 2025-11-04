LA PARTITA – Napoli-Eintracht 0-0, termina a reti bianche la sfida al Maradona

Il Napoli non va oltre lo 0-0 al Maradona contro l’Eintracht
PRIMO TEMPO
Al 12’ Elmas salta un avversario e si inserisce in area, il macedone prova la conclusione a tu per tu col portiere che però intercetta. Prima frazione di gioco dove gli azzurri trovano difficoltà in fase offensiva, l’Eintracht riesce a contenere le incursioni degli azzurri. Al 41’ ci prova Anguissa ma il pallone termina alto sopra la traversa.
SECONDO TEMPO
Al 68’ ci prova McTominay col sinistro, il pallone termina a lato. Al 75’ Elmas serve Anguissa che spreca davanti alla porta, tiro sbilenco. All’ 83’ ripartenza degli azzurri, Anguissa serve McTominay che però calcia alto. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero
IL TABELLINO
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang
Allenatore: Antonio Conte
Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Knauff, Skhiri, Wahi, Dahoud, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi
Allenatore: Dino Toppmoller