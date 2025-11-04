IN EVIDENZA

LA PARTITA – Napoli-Eintracht 0-0, termina a reti bianche la sfida al Maradona

Mariano Potena 4 Novembre 2025 0 53 sec read

Il Napoli non va oltre lo 0-0 al Maradona contro l’Eintracht
PRIMO TEMPO 

Al 12’ Elmas salta un avversario e si inserisce in area, il macedone prova la conclusione a tu per tu col portiere che però intercetta. Prima frazione di gioco dove gli azzurri trovano difficoltà in fase offensiva, l’Eintracht riesce a contenere le incursioni degli azzurri. Al 41’ ci prova Anguissa ma il pallone termina alto sopra la traversa.

SECONDO TEMPO

Al 68’ ci prova McTominay col sinistro, il pallone termina a lato. Al 75’ Elmas serve Anguissa che spreca davanti alla porta, tiro sbilenco. All’ 83’ ripartenza degli azzurri, Anguissa serve McTominay che però calcia alto. Al 90’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Neres, Olivera, Vergara, Beukema, Ambrosino, Lang
Allenatore: Antonio Conte

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Chaibi, Larsson, Brown; Gotze, Bahoya; Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Knauff, Skhiri, Wahi, Dahoud, Doan, Chandler, Buta, Batshuayi
Allenatore: Dino Toppmoller

Commenti
Tags :

Mariano Potena

View More Posts

Caso Kvaratskhelia- Possibile entrata in scena di Aurelio De Laurentiis per incontrare l’agente del georgiano, in Germania

Continua ad imperversare sui giornali  il caso Kvaratskhelia, il quale sembra deciso ad accettare la super offerta di 7,5 milioni del Psg. Facile, pertanto, che, […]

25 Giugno 2024 0 59 sec read

Il Mattino: “Stasera sugli spalti dell’Olimpico tifosi virtuali a sostenere i protagonisti in campo”

Un vero peccato che una così importante finale di Coppa Italia, peraltro tra due big del calcio italiano debba disputarsi a porte chiuse per misure […]

17 Giugno 2020 0 51 sec read

Sarri: “Contro l’Inter bella partita in uno stadio che trasmetterà grandi emozioni. Gabbiadini e Mertens? Non so se saranno della gara”

In conferenza stampa l’allenatore del Napoli Maurizio Sarri ha parlato alla vigilia del big match di campionato contro l’Inter “L’ Inter è squadra solida e […]

29 Novembre 2015 0 39 sec read

Hysaj: “Faremo il massimo per vincere lo scudetto. Dobbiamo abbassare la testa e lavorare”

Il difensore Hysaj ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset Premium. Ecco quanto evidenzia la nostra redazione: “Napoli? Non bisogna pensare a tutte le partite altrimenti […]

6 Ottobre 2017 0 33 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui