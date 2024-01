Cambia la data del derby campano tra il Napoli e la Salernitana, che era in calendario domenica 14 gennaio, al Maradona, alle ore 15. A causa dell’eliminazione dei granata dalla manifestazione nazionale e per agevolare la partenza degli azzurri per l’Arabia, dove disputeranno la final four della Supercoppa italiana, la gara verrà anticipata a sabato 13, sempre alle 15.