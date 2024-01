Coppa Italia – Salernitana travolta con punteggio tennistico dalla Juventus, 6-1 il finale che regala ai bianconeri i quarti

Si è giocato, ieri sera, allo Stadium di Torino l’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia tra la Juventus e la Salernitana che è stata battuta, con un punteggio tennistico dai bianconeri che erano passati in svantaggio al primo minuto in virtù di uno svarione difensivo. I granata di Pippo Inzaghi sono stati umiliati per 1 a 6 e hanno dovuto lasciare la competizione tricolore. La squadra di Allegri, viceversa accede così ai quarti di finale, incontrando il Frosinone che, ricordiamo, ha buttato fuori i campioni d’Italia, il giorno 11 gennaio alle 21, sempre allo Juventus Stadium.