ZEBALLOS – L’agente del calciatore argentino, a Napoli in attesa che si metta nero su bianco, per il trasferimento del suo assistito

Come è oramai noto, la Società di De Laurentiis è ad un passo dall’acquisto dell’argentino Zeballos. La trattativa, per portare l’esterno del Boca Juniors in azzurro, procede a ritmo serrato e, a sentire le ultime notizie , l’accordo definitivo tra le parti, sarebbe davvero vicinissimo. Il procuratore di Exequiel Zeballos non si muoverà da Napoli, finchè non arriverà la firma sul contratto del suo assistito. Un segnale forte e chiaro che porta alla buona riuscita dell’affare. Ma l’operazione andrà ancora per le lunghe, per cui si dovrà attendere, almeno fino al termine di questo mese.